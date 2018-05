OM : Avec Pogba, Thauvin sait comment gagner un Mondial

Dans : OM, Equipe de France.

Malgré son faible temps de jeu en Equipe de France ces derniers mois, Florian Thauvin a été sélectionné par Didier Deschamps pour défendre les chances françaises au Mondial. Chez les Bleus, l’ailier droit de l’OM n’est pas dépaysé puisqu’il y retrouve notamment Paul Pogba, avec qui il a gagné la Coupe du monde des moins de 20 ans en 2013. Dans une interview accordée au JDD, « Flotov » est revenu sur la précocité du milieu de Manchester United, qui compte déjà 51 sélections en Equipe de France.

« Pogba est allé vite, pas moi. Paul, c'est un meneur. Il nous parlait beaucoup car il voulait sans arrêt tirer l'équipe vers le haut. Sur le terrain, il était déjà en avance sur tout le monde. Moi, je n'ai jamais été parmi les précoces. J'ai eu besoin de plus de temps pour arriver à maturité » a expliqué Florian Thauvin, qui espère que de nouvelles pépites rejoindront vite l’Equipe de France. « On avait une très forte génération. Je ne serais pas surpris que d'autres potentiels nous rejoignent un jour en Bleu. Je suis fier de nous car on forme une vraie bande de copains. On connaît le chemin, il faut gagner tous les matches. On sait à peu près comment se comporter pour aller loin. Mais l'équipe de France a d'autres joueurs expérimentés » a expliqué l’attaquant marseillais, qui est donc enfin arrivé à maturité. Ce qui a poussé Didier Deschamps à lui faire confiance pour le voyage en Russie…