OM ‍: Parti sur un coup de tête, Sampaoli s’en mord les doigts

En désaccord avec le président Pablo Longoria, Jorge Sampaoli avait subitement décidé de quitter l’Olympique de Marseille. L’entraîneur argentin avait rapidement retrouvé son ancien club du FC Séville. Des décisions que le technicien regrette amèrement.

De par sa recherche d’un entraîneur de renom, l’Olympique de Marseille ne passe pas inaperçu dans l’actualité. Le pensionnaire du Vélodrome a d’abord tenté d’attirer Paulo Fonseca, finalement recruté par le Milan AC, avant de se diriger vers Roberto De Zerbi suite aux hésitations de Sergio Conceição. Ce feuilleton n’a sans doute pas échappé à Jorge Sampaoli qui s’est remémoré des souvenirs de son aventure dans la citée phocéenne.

« En France, avec Marseille, on a lutté pour le championnat avec un jeu de position merveilleux », a rappelé l’entraîneur argentin au quotidien Marca. Sa séduisante équipe olympienne avait effectivement terminé deuxième de Ligue 1. Mais le technicien, en désaccord avec le président Pablo Longoria sur le recrutement, avait subitement décidé de claquer la porte à l’été 2022. Une décision que Jorge Sampaoli regrette amèrement, lui qui avait ensuite connu un retour difficile au FC Séville.

L'aveu de Sampaoli sur l'OM

« Si je regrette d'avoir été à Séville ? J'ai quitté Marseille parce que je n'étais pas d'accord avec la direction, mais là-bas l'équipe était déjà armée, a reconnu l’ancien sélectionneur du Chili. J'ai rejoint un club dernier, Séville, et j'admets que je me suis trompé en allant là-bas. Mais les dirigeants ont beaucoup insisté et j'aimais vraiment le club lors de mon premier passage. Je me sentais redevable envers le club et la ville. Les dirigeants m'ont dit qu'il y aurait des changements au mercato hivernal, mais ce n'est jamais arrivé et je me suis retrouvé au milieu de nulle part. » Licencié par Flamengo en septembre dernier, Jorge Sampaoli est actuellement libre sur le marché des entraîneurs.