OM : Pape Gueye signe lundi à Séville !

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM va céder un élément qui ne trouvait plus sa place dans le groupe d'Igor Tudor. Pape Gueye est envoyé en urgence du côté de Séville.

Le FC Séville de Monchi continue de lorgner en France pour renforce son milieu de terrain. Après avoir tenté de faire venir Jeff Reine-Adelaïde en provenance de l’Olympique Lyonnais, le club andalou a désormais décidé de miser sur Pape Gueye. Le joueur a récemment fait savoir qu’il n’appréciait pas du tout la situation qu’il vivait à Marseille, où Igor Tudor ne lui fait clairement pas confiance. De quoi précipiter son départ, même provisoire. En effet, ancien entraineur de l’OM, Jorge Sampaoli a certainement validé cette possible et selon Mohamed Bouhafsi, tout est déjà en place pour un prêt.

Accord trouvé entre l’#OM et #Séville pour le prêt de Pape #Gueye MAIS sans option d’achat. Visite médicale demain matin. — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) January 29, 2023

Ce sera pour six mois, et avec un retour assuré à Marseille puisqu’il n’y a pas d’option d’achat assortie. La visite médicale est prévue ce lundi matin pour boucler donc l’opération dans la foulée. Mais la volonté de Pablo Longoria était visiblement d’alléger le groupe d’un joueur qui n’a plus vraiment la tête à la formation provençale.