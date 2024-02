OM ‍: Pape Gueye s'en va, Longoria l’a fait craquer

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Opposé à une prolongation de contrat, Pape Gueye a provoqué la colère de Pablo Longoria. Le président de l’Olympique de Marseille veut pousser son milieu vers la sortie avant un éventuel départ libre cet été. Grâce au mercato toujours ouvert en Turquie, le dirigeant pourrait bien parvenir à ses fins.

A écouter les propos de l’entraîneur Gennaro Gattuso vendredi, l’Olympique de Marseille veut calmer le jeu avec Jonathan Clauss. Le club phocéen laisse filtrer certaines critiques sur l’implication de son latéral droit, soupçonné de se ménager à la moindre douleur. Mais la direction olympienne a fini par accepter l’idée que l’international tricolore finira bien la saison chez le pensionnaire du Vélodrome. En revanche, le marché étant toujours ouvert dans certains pays, l’Olympique de Marseille espère toujours pousser Pape Gueye vers la sortie.

Longoria vainqueur par KO ?

Il faut dire que la situation est particulièrement tendue avec le milieu de terrain. L’ancien joueur du Havre, en fin de contrat cet été, n’a pas répondu à deux offres de prolongation. De quoi provoquer la colère de Pablo Longoria. « En ne répondant pas, ils ne respectent pas le club, dénonçait le président marseillais lundi dernier. (...) Les joueurs ont des droits, mais on veut des joueurs pleinement engagés et avec la bonne mentalité. Si un joueur n’est pas pleinement engagé mentalement, il n’a pas sa place dans ce groupe. »

Pape Gueye aurait vidé son casier au centre d'entraînement. Galatasaray et Fenerbahçe seraient des destinations possibles. — OManiaque (@OManiaque) February 3, 2024

Autrement dit, l’Espagnol menaçait Pape Gueye d’une mise à l’écart jusqu’à la fin de la saison. Un coup de pression apparemment efficace si l’on en croit la rumeur relayée par le compte OManiaque. En effet, l’international sénégalais aurait vidé son casier au centre d’entraînement et préparerait son départ. Le milieu de terrain serait en partance pour la Turquie, où Galatasaray et Fenerbahçe sont cités parmi ses possibles destinations. L’information est à prendre avec précaution, Pape Gueye étant forcément attiré par le statut de joueur libre et tous ses avantages.