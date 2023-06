OM ‍: Pablo Longoria trop fort, il met la Juventus à ses pieds

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Alors qu’un nouveau prêt d’Arkadiusz Milik à la Juventus Turin était en négociations, l’OM a finalement conclu le transfert sec du Polonais.

Excellente nouvelle pour les finances de l’Olympique de Marseille en ce début de mercato estival. Prêté avec option d’achat à la Juventus Turin, Arkadiusz Milik va rester en Italie. Pour rappel, la Vieille Dame n’avait pas levé l’option d’achat à 7 millions d’euros dont elle disposait pour recruter définitivement l’international polonais, dans l’espoir d’obtenir un nouveau prêt ou de diminuer le montant du potentiel transfert de son n°14.

Ces derniers jours, un accord semblait être imminent sur la base d’un prêt avec une option d’achat quasiment obligatoire en fonction des résultats de la Juventus Turin. Pablo Longoria a finalement réussi un magistral coup de force dans le dossier Milik puisque selon les informations du journaliste italien Gianluca Di Marzio, un accord a été trouvé entre l’OM et la Juventus Turin… pour le transfert sec et définitif de l’ancien buteur de Naples.

Un transfert sec à 7 ME pour Milik à la Juventus

Plus fort encore de la part du président olympien, le montant du transfert se situerait aux alentours de 7 millions d’euros, soit le montant qui avait été convenu dans le cadre du prêt du joueur à Turin. Une très bonne nouvelle pour Pablo Longoria, qui souhaitait impérativement se délester du Polonais et de son salaire XXL afin d’avoir plus de latitude financière sur ce mercato estival. C’est désormais chose faite avec le départ à venir de Milik, qui devrait être officialisé dans les jours à venir par les deux clubs concernés. Pablo Longoria, qui envisage de revaloriser le salaire d’Alexis Sanchez afin de le convaincre de rester un an de plus à l’Olympique de Marseille, se réjouira forcément du départ ferme et définitif d’Arkadiusz Milik, auteur de neuf buts toutes compétitions confondues la saison dernière avec la Juventus Turin.