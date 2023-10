OM ‍: Pablo Longoria stoppe tout, il a trouvé la perle rare

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

La réorganisation continue à Marseille, et Pablo Longoria est tout proche d'annoncer l'arrivée de Mehdi Benatia. Un mariage qui peut faire des étincelles tant le Marocain a affiché sa détermination à aider l'OM.

En quelques semaines, l’OM aura perdu son entraineur, son directeur du football et dans les prochains jours son directeur sportif. Un sacré coup de balai qui n’était pas spécialement prévu mais qui a été clairement accéléré avec la réunion houleuse avec les supporters en septembre dernier. Gennaro Gattuso est arrivé dans l’urgence pour s’occuper de l’équipe, et c’est désormais Mehdi Benatia qui va rejoindre Marseille dans les prochains jours pour le poste de directeur sportif. Le profil du Marocain fait l’unanimité, et ces derniers jours ont servi à régler les possibles conflits d’intérêts liés à son rôle d’agent de joueurs qu’il occupait jusqu’à présent. Mais l’ancien défenseur est visiblement prêt à beaucoup de concessions pour pouvoir gérer l’OM sur le plan sportif, chose ardue s’il en est.

Benatia et Longoria en duo sur le mercato

Mehdi Benatia a en effet, dans les discussions avec Pablo Longoria, confié à plusieurs reprises sa grande envie de se faire sa place dans l’organigramme du club provençal, qui lui tient particulièrement à coeur. Selon Foot Mercato, la joie est totale à l’OM, car le président olympien avait fait de Mehdi Benatia son premier choix, et la réciproque était donc également vraie. L’ancien joueur de la Juventus et du Bayern Munich notamment, a fait savoir à plusieurs reprises au board olympien qu’il rêvait d’un tel poste, et c’est aussi cette volonté qui a permis au deal de se faire. Un vrai mariage heureux qui devrait se confirmer dans les prochains jours, quelques détails administratifs étant encore à régler. A Marseille, Mehdi Benatia sera notamment en charge du scouting et d’une partie du recrutement, même si Pablo Longoria adore également s’occuper du mercato. Un partage des taches qui ne pourra rendre que l’OM meilleur, à tel point que selon L’Equipe, le président marseillais a actuellement abandonné les autres pistes étudiées pour être directeur sportif, devant la certitude que Mehdi Benatia était l’homme qu’il fallait pour l’OM.