OM : Pablo Longoria rêve d'un défenseur lyonnais !

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Lors du prochain mercato estival, l'OM aura beaucoup de boulot pour reconstituer une défense solide. Avec les départs annoncés de Saliba, Alvaro voire Caleta-Car, le club olympien pourrait se tourner vers une solution de remplacement à moindre coût à l'OL.

Depuis son arrivée au poste de président de l'OM en février 2021, Pablo Longoria a souvent su impressionner par ses capacités à bien recruter à moindre coût. Il a été opportuniste pour aller chercher des joueurs libres comme Cédric Bakambu ou Sead Kolasinac mais aussi solliciter des prêts intéressants. Mattéo Guendouzi et William Saliba sont notamment arrivés d'Arsenal. Toutefois, les prêts ont une fin et Saliba devra vraisemblablement repartir à Londres cet été. De quoi laisser les Marseillais avec une défense orpheline de son élément majeur. Ajouter à cela, un Alvaro Gonzalez qui n'est plus désiré par Jorge Sampaoli et qui est voué à partir, ainsi qu'un Duje Caleta-Car très suivi en Angleterre.

Jason Denayer est suivi par l'OM

C'est donc une défense en chantier qui attend l'OM cet été. Si Caleta-Car pourrait ramener de l'argent en cas de départ, les Phocéens n'auront pas une grande marge de manœuvre sur le plan financier. Mais, Pablo Longoria a toujours des idées pour remédier aux grands problèmes de l'OM. Selon les informations du Quotidien du Sport, le président olympien aurait des vues sur le défenseur belge de l'OL, Jason Denayer.

En effet, le stoppeur belge est en fin de contrat en juin prochain et ne devrait pas prolonger dans le Rhône. Désireux de jouer pour aller à la coupe du monde au Qatar avec la Belgique, il connaît très bien la Ligue 1 et ne serait pas contre le projet marseillais. L'OM l'associerait avec sa recrue de janvier, le défenseur du Spartak Moscou Samuel Gigot. Une charnière qui sur le papier paraît très séduisante. Reste à s'entendre avec lui sur le salaire, Denayer étant très exigeant ce qui a refroidi l'OL dans ce dossier. Il faudra aussi affronter la concurrence anglaise puisque les journaux anglais parlent d'un intérêt de Newcastle pour le Diable Rouge. Mais, sur le papier, voilà une opération qui ferait le bonheur de tous, à part peut-être les supporters lyonnais.