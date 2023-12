OM ‍: Ounahi sur le départ, les premiers candidats se dévoilent

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

S'il n'évolue pas toujours à son meilleur niveau à l'OM, Azzedine Ounahi garde une belle cote sur le marché. Le milieu marocain est très suivi par les clubs saoudiens notamment. Son départ en janvier n'est pas à exclure.

Révélation du Mondial 2022 au Qatar, Azzedine Ounahi n'arrive pas encore à confirmer pleinement son talent du côté de l'OM. Près d'un an après son arrivée, le milieu marocain est inconstant et subit souvent les critiques des supporters marseillais. Auteur de 2 buts en 11 matchs de Ligue 1 cette saison, il n'est pas assez décisif alors qu'il est attendu sur le plan offensif. De quoi décevoir le staff marseillais mais pas les observateurs étrangers. Selon Foot Mercato, Ounahi est suivi par de nombreux clubs du Moyen-Orient en vue du mercato hivernal.

Ounahi aux côtés de Benzema en Arabie Saoudite ?

Selon le média, 4 clubs saoudiens convoitent Azzedine Ounahi. Il s'agit d'Al-Ittihad (club de Benzema et Kanté), Al-Hilal (club de Neymar), Al-Shabab et Al-Ahli (club de Mahrez). La formation qatarie d'Al-Duhail, entraînée par Christophe Galtier, est aussi intéressée. Pour l'heure, les deux clubs les plus entreprenants sur le dossier sont les Saoudiens d'Al-Ittihad et d'Al-Shabab. Ils sont d'autant plus motivés que l'OM n'est pas fermé concernant une vente de son joueur marocain.

We all know who Azzedine Ounahi is now 😉🇲🇦 pic.twitter.com/RNTXXpqyyq — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) December 30, 2023

A 23 ans, Ounahi est une bonne valeur marchande du club phocéen. Il possède des qualités techniques certaines et une vision du jeu précise. Acheté seulement 8 millions d'euros, il peut offrir une plus-value non négligeable à l'OM cet hiver. C'est d'autant plus intéressant que les Marseillais ont des joueurs à recruter en janvier. Si l'OM sera ouvert aux discussions, reste à connaître le sentiment du joueur. Ounahi est encore jeune pour aller jouer dans un championnat exotique comme la Saudi Pro League. Parti à la CAN avec le Maroc, l'ancien angevin aura sans doute le dernier mot dans le dossier.