OM ‍: Ounahi quitte Marseille, négociations en cours

Alors que le transfert de Mattéo Guendouzi à la Lazio est pour l’instant en stand-by, l’OM pourrait vendre Azzedine Ounahi en Premier League.

La fin du mercato promet d’être folle à l’Olympique de Marseille… dans le sens des arrivées comme dans celui des départs. Au milieu de terrain, la vente de Mattéo Guendouzi à la Lazio pour 18 millions d’euros semblait actée mais ce mercredi, l’international français est encore présent à l’entraînent à Marseille. Et si finalement, son transfert était annulé à cause du départ d’un autre milieu de terrain de l’effectif ? Cette théorie prend du poids puisque selon les informations de Sky Sports, Brentford est officiellement entré en négociations avec l’Olympique de Marseille pour le transfert d’Azzedine Ounahi.

#Brentfordfc in early stages of discussing a deal for #Marseille midfielder Azzedine Ounahi. Impressed at the World Cup and subequently moved there from #Angers for almost £7m. Good player. #Bees need solution to long-term Dasilva/ Baptiste injuries https://t.co/OzHTtF6aQx pic.twitter.com/pajy3YTSc0