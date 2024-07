OM ‍: Ounahi et Benatia, ça va se finir au tribunal

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Azzedine Ounahi est plus proche que jamais de la sortie à l'OM. Le milieu marocain pourrait atterrir en Arabie Saoudite mais surtout au Qatar. Un transfert loin d'être idéal pour sa carrière internationale. Au Maroc, un média accuse sévèrement Medhi Benatia.

Révélation du Mondial 2022 au Qatar, Azzedine Ounahi est proche de retrouver le petit émirat. Le club local d'Al-Sadd veut le signer et a même fait une offre à l'OM. Cependant, il y a de la concurrence au Moyen-Orient pour Ounahi. L'ancien angevin est aussi suivi par la formation saoudienne d'Al-Ettifaq. Un départ de l'OM dès cet été est fortement probable pour lui mais cela ne plaît pas à tout le monde. En effet, au Maroc, on se désole de voir un joueur de 24 ans seulement quitter l'Europe et ses championnats de haut niveau pour des ligues plus exotiques. Ounahi est un cadre de la sélection marocaine, candidate au titre pour la prochaine CAN qu'elle organise.

Benatia a t-il menacé et intimidé Ounahi ?

Le média marocain Le360 affirme que la fédération marocaine tente de convaincre Ounahi de ne pas aller dans le Golfe. Le360 est allé plus loin en accusant Medhi Benatia de forcer le milieu à signer au Qatar. Le directeur sportif de l'OM aurait un « rôle toxique » et intimiderait le joueur en le menaçant d'une mise à l'écart pour la saison entière s'il refusait le Qatar. Des accusations graves pour l'ancien défenseur central marocain qui a décidé de réagir.

ℹ️ "C'est très grave !", a réagi l'entourage de Medhi Benatia qui va poursuivre en diffamation les auteurs de cet article sur Azzedine Ounahi...#TeamOM 🔵⚪️ https://t.co/4kEfglZwVS — #TeamOM Officiel (@TeamOM_Officiel) July 19, 2024

Selon le compte X d'informations TeamOM, Medhi Benatia va entamer une action en justice contre Le 360. « C’est très grave ! », confie même l'entourage de Benatia. Le directeur sportif marseillais dément toute obligation pour Ounahi d'aller au Qatar et le journal L'Equipe se fait son premier avocat. Le quotidien sportif indique que Benatia privilégierait une piste européenne pour Ounahi. Cette affaire sera loin d'être anecdotique au Maroc où les Lions de l'Atlas, en pleine progression depuis 2022, sont plus populaires que jamais.