OM ‍: Ounahi au placard, une solution miracle ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Titulaire lors des premiers matchs amicaux de l’OM, Azzedine Ounahi a été écarté par Roberto De Zerbi lors de la rencontre face à Sunderland. Cela tombe bien, l’international marocain est courtisé au mercato.

Cet été, l’Olympique de Marseille a décidé de faire le tri dans son effectif et plusieurs joueurs ont déjà trouvé un point de chute, que ce soit Ismaïla Sarr, Vitinha ou encore Iliman Ndiaye. D’autres joueurs ont été placés dans le loft par la direction marseillaise, en accord avec Roberto De Zerbi. C’est le cas de Pau Lopez, Samuel Gigot, Jordan Veretout et Chancel Mbemba. Au contraire, Azzedine Ounahi n’a pas été écarté par le coach de l’OM dès le début de la pré-saison. L’international marocain s’est toujours entraîné avec le groupe et a même disputé les trois premiers matchs amicaux.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par A.ounahi.8 (@azzedine_ounahi)

Pour le déplacement en Angleterre afin de défier Sunderland samedi après-midi, l’ancien joueur d’Angers a cependant été écarté, Roberto De Zerbi pouvant compter sur les renforts de Pierre-Emile Hojbjerg et d’Ismaël Koné. Le départ d’Azzedine Ounahi ne fait désormais plus beaucoup de doute, d’autant qu’à ce poste, Valentin Carboni va débarquer ce lundi en provenance de l’Inter Milan. Cela tombe bien, l’Olympique de Marseille a reçu une offre ferme pour Ounahi au cours des dernières heures. Selon les informations de Relevo, le club espagnol de Las Palmas a envoyé une offre de prêt à l’OM pour Azzedine Ounahi.

Las Palmas convoite Azzedine Ounahi

Reste maintenant à connaître les conditions de cette proposition et notamment si elle inclut une option d’achat car du côté de Pablo Longoria, on sera sans doute réticent à l’idée de prêter Ounahi sans possibilité de transfert définitif par la suite. L’OM ne compte plus sur son milieu de terrain marocain et privilégie un transfert sec mais faute d’offre correspondante aux attentes du club phocéen, un prêt pourrait être une solution étudiée par le club olympien afin de se délester du salaire d’Azzedine Ounahi cette saison. Roberto De Zerbi ne semble en tout cas pas du tout compter sur la révélation de la Coupe du monde 2022 avec les Lions de l'Atlas.