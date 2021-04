OM : Oubliez les 12 ME, le prix de Milik s’envole !

Dans : OM.

En l’espace de onze matchs toutes compétitions confondues, Arkadiusz Milik a marqué cinq buts et délivré une passe décisive à l’OM.

Le compte est bon pour Arkadiusz Milik, recruté par l’Olympique de Marseille en provenance de Naples au mois de janvier. Prêté jusqu’en juin 2022 avec obligation d’achat, le Polonais est parvenu à se relancer et disputera l’Euro avec la Pologne cet été. L’enjeu du mercato pour Pablo Longoria sera maintenant de parvenir à conserver Arek Milik, logiquement courtisé par certains gros clubs européens grâce à ses performances à Marseille. Désireux de recruter un attaquant pour épauler Cristiano Ronaldo, la Juventus Turin est sur les rangs, même si la Vieille Dame surveille également la situation de Moise Kean, prêté par Everton au PSG.

Ce mercredi, Calcio Mercato Web confirme l’intérêt de la Juventus Turin pour Arkadiusz Milik, qui dispose d’un accord de principe avec Pablo Longoria pour quitter Marseille cet été en cas de proposition d’un club de top niveau européen. Le prix de 12 ME a régulièrement été évoqué mais selon le média transalpin, l’Olympique de Marseille dispose de toute la liberté pour négocier à la guise le prix de vente de Milik, malgré l’accord de principe entre l’attaquant olympien et Pablo Longoria. C’est ainsi que selon CMW, le président de 34 ans pourrait réclamer une somme bien supérieure aux 12 à 15 ME évoqués depuis plusieurs semaines pour le transfert d’Arkadiusz Milik. De son côté, la Juventus Turin aimerait inclure Daniele Rugani, actuellement en prêt à Cagliari après six mois fantomatiques à Rennes, dans la transaction dans le but de faire baisser le prix de Milik. Sans surprise, le défenseur italien n’intéresse pas Pablo Longoria ni Jorge Sampaoli. Les deux hommes sont plutôt dans l’optique de recruter de jeunes éléments méconnus à faire progresser dans le but de les revendre.