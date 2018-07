OM : Olivier Giroud à l'OM, oui ça se discute vraiment !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Dévoilés samedi par RMC, les contacts entre l'Olympique de Marseille et Olivier Giroud se confirment ce dimanche. Mais le dossier est loin d'avoir abouti.

Samedi soir, après le nul de l'OM face au Sporting, Rudi Garcia n'a pas été surpris d'être directement interrogé sur la rumeur qui depuis quelques heures faisait d'Olivier Giroud la cible du club phocéen lors de ce mercato d'été. Mais le coach marseillais s'en sortait rapidement avec une pirouette verbale : « La rumeur Giroud ? Non, on ne donnera pas des noms sur le mercato maintenant. Mais Andoni est avec nous donc s’il traîne dans les parages posez lui la question... ». Il n'empêche, ce dimanche, L'Equipe confirme bien que l'Olympique de Marseille a bien noué des contacts avec l'entourage de l'attaquant français de Chelsea dès le lendemain de la finale de la Coupe du Monde gagnée par l'Equipe de France face à la Croatie.

Pour l'instant, le dossier est en stand-by, Olivier Giroud prenant des vacances bien méritées avec son épouse et quelques autres joueurs des Bleus. « Le joueur est parti en vacances à la sortie du Mondial et aucune nouvelle avancée ne devrait intervenir avant son retour à l'entraînement avec Chelsea. Après cinq saisons et demie à Arsenal, Giroud a rejoint les Blues il y a six mois tout juste. Son contrat court encore jusqu'en juin 2019 avec le club londonien qui ne serait pas disposé à vendre son attaquant. Une chose est certaine : Rudi Garcia aimait déjà beaucoup le profil de Giroud, il n'a pas changé d'avis un an plus tard », précise le quotidien sportif, qui admet que l'on ne sait pas si la piste Olivier Giroud est désormais privilégiée par rapport à celle menant à Mario Balotelli. Mais il est évident qu'en ayant plusieurs dossiers en cours, l'Olympique de Marseille veut surtout éviter de se retrouver vaec le couteau sous la gorge comme l'été dernier. Pour rappel, si le mercato se termine le 9 août en Premier League, les clubs anglais peuvent vendre des joueurs après cette date.