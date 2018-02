OM, OL ou Monaco ? Elie Baup donne son pronostic

Dans : OM, OL, Monaco, Ligue 1.

Avant de retrouver Braga jeudi (21h05) en Europa League, l’Olympique de Marseille pense forcément à ses prochaines échéances.

Difficile d’ignorer les deux confrontations à venir contre le Paris Saint-Germain, d’autant que les Marseillais ont largement remporté leur 16e de finale aller (3-0). L’entraîneur Rudi Garcia fera donc tourner pour ménager des cadres et se donner des chances de remporter le Classique de dimanche soir. Mais aussi pour éviter de perdre du terrain par rapport à l’Olympique Lyonnais et l’AS Monaco dans la course à la deuxième place de Ligue 1. Mais pour Elie Baup, la fraîcheur monégasque risque de faire la différence.

« L'OM à la deuxième place ? Oui, c'est une belle option. Mais il va falloir faire attention aux blessures, car on parle d'un effectif à 15 ou 16 joueurs sur lesquels Rudi Garcia peut vraiment s'appuyer. Tous les postes ne sont pas doublés par rapport à Monaco et même Lyon, a souligné l’ancien coach de Marseille pour Le Phocéen. Mais l'effectif des Monégasques est bien plus large et ils ont un calendrier beaucoup plus léger que ceux de l'OM et Lyon. » Actuel troisième avec six points d’avance sur l’OL, mais un de retard sur l’ASM, le pensionnaire du Vélodrome devra bien gérer l’enchaînement des rencontres.