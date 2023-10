OM-OL ‍: Mohammed Henni en furie, c'était victoire assurée pour Marseille

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Au sein des supporters de l’OM, l’incompréhension et le dégoût règnent depuis le report du match face à l’OL en raison de l’attaque dont les joueurs lyonnais ont été victimes lors de leur trajet en bus.

Dimanche soir, l’Olympico entre Marseille et Lyon a logiquement été reporté à la suite de l’attaque dont le bus lyonnais a été victime sur le trajet en direction du Vélodrome. Sur la voie publique, des supporters de l’OM ont caillassé le bus de l’OL au point que les vitres se brisent et blessent gravement au visage l’entraîneur Fabio Grosso ainsi que son adjoint. Des incidents inadmissibles qui plongent le football dans un dégoût de plus en plus profond et cela au sein même des supporters de l’Olympique de Marseille, lesquels se sont évidemment désolidarisés de cet incident regrettable. Sur sa chaine YouTube, Mohammed Henni a lui aussi tenu à condamner ces incidents inadmissibles.

L'OL agressé, Gerald Darmanin charge l'OM et les supporters https://t.co/4akPC70BKK — Foot01.com (@Foot01_com) October 30, 2023

« C’est parti trop loin, ça va trop loin les gars… Le bus de Lyon qui se fait caillasser… Ce n’est pas rigolo, c’est allé trop loin. Grosso qui est ouvert, qui a été ciblé, qui a des points de suture. C’est un truc de fou d’en arriver là, il faut en parler. C’est un truc de malade, les joueurs doivent arriver comment au Vélodrome ? La vie de ma mère ils doivent arriver en char blindé ! La prochaine étape c’est quoi, de caillasser l’avion de Lyon au retour ? L’OM se désolidarise de ça, les supporters de l’OM se désolidarisent de ça » a tenu à souligner l’influenceur marseillais, souvent extrémiste dans ses positions mais qui a logiquement condamné les incidents dont l’OL a été victime à Marseille ce week-end, avant de poursuivre.

Mohammed Henni veut faire le tri chez les supporters de l'OM

« C’est à nous de faire le ménage dans notre propre club quand on voit des supporters faire ça, on doit les prendre et s’occuper d’eux ! Ce n'est pas à la direction ou à la préfecture, c’est à nous de faire le ménage. Là ils ont pénalisé tout un club, toute une ville. Ce match contre Lyon ce n’était pas un match à reporter, c’était un match à remporter : on affrontait l’OL le plus nul de l’histoire ! Lyon dernier du championnat et sans Cherki, on allait prendre les trois points même avec l’équipe 2, on allait gagner ce put... de match et à cause de certains d’imbéciles, on se fait… » a lancé l’influenceur marseillais, qui espère maintenant que les choses vont se calmer et que le tri sera fait au sein des supporters de l’OM pour que ce genre d’incident ne se produise plus à l’avenir aux alentours de l’Orange Vélodrome.