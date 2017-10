OM-OL : Après le cas Maxime Lopez, Riolo s’inquiète pour Aouar

Dans : OM, OL, Ligue 1.

Buteur contre le Vitoria Guimaraes (2-1) jeudi en Europa League, le milieu de l’Olympique de Marseille Maxime Lopez s’est un peu rassuré.

Révélation du précédent exercice, le joueur formé au club phocéen vit un début de saison compliqué. La faute à des performances moins séduisantes et au 4-2-3-1 mis en place par l’entraîneur Rudi Garcia. A moins qu’une autre raison soit la cause de ses difficultés. Selon Daniel Riolo, l’exposition médiatique a ralenti la progression de Lopez. Et pourrait également nuire au jeune Lyonnais Houssem Aouar.

« A Lyon, il va y avoir la "hype" Aouar, qui m'a l'air d'être un très bon joueur. Mais ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que ces "hypes" leur font plus de mal que de bien, a regretté le consultant de RMC. On dit tout le temps la même chose mais Maxime Lopez, tu crois vraiment que tout ce qui a été dit sur lui l'année dernière lui a fait du bien ? Quand on voulait déjà le voir en équipe de France. »

Les médias responsables ?

« Tu crois que ça se passe comment dans sa tête et dans celle des gens qui l'entourent ? Il y a 15-20 ans, ce n'était pas comme ça, il n'y avait pas autant de médias. Là, on a atteint des paroxysmes de montages en flèche, de trucs délirants, s’est-il emporté. Ces joueurs ne peuvent plus avoir de recul, c'est trop compliqué. » Jugé trop protecteur avec Lopez la saison dernière, l’ancien coach de l’OM Franck Passi n’avait peut-être pas tort.