OM : Ocampos a un supporter qui vaut de l'or à Marseille

Dans : OM, Ligue 1.

Lucas Ocampos a souvent pris cher de la part de certains supporters marseillais qui estiment que le joueur argentin ne méritait pas de revenir à l'OM après son prêt en Italie. Mais malgré ces critiques parfois virulentes, l'ancien monégasque sait qu'il peut compter sur le soutien de Rudi Garcia. Car l'entraîneur de l'Olympique de Marseille apprécie les qualités de son joueur et a encore tenu à le faire savoir avant la réception de Toulouse au Vélodrome.

Si Lucas Ocampos n'est pas le plus spectaculaire des joueurs offensifs de l'OM, il fait bien son boulot répète à qui veut l'entendre le coach marseillais. « C’est un attaquant capable d’éliminer, qui a le plus gros volume de jeu de tout le groupe, qui fait plus d’efforts offensifs et défensifs, parfois aux dépens d’une certaine lucidité dans les vingt derniers mètres. Il est tellement généreux », a fait remarquer Rudi Garcia, pas loin de penser que Lucas Ocampos pourrait être gagnant à parfois se montrer plus avare dans ses efforts.