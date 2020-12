OM : Nul en Europe, Thauvin victime d'un étrange mal ?

Dans : OM.

Etincelant avec l'Olympique de Marseille en Ligue 1, Florian Thauvin a été transparent en Ligue des champions à l'image de son match fantomatique contre Manchester City.

Nul ne peut le contester, Florian Thauvin apporte énormément au parcours de l’OM en Ligue 1, et sans lui l’équipe d’André Villas-Boas ne serait pas en position de concurrencer le Paris Saint-Germain dans la course au titre. Mais c’est une autre évidence, tout comme ses coéquipiers marseillais, Florian Thauvin a été incapable d’élever son niveau lors de la Ligue des champions, une épreuve qu’il attendait pourtant énormément. Mercredi soir, à l’Etihad Stadium, face à une formation de Manchester City largement remaniée, le champion du monde a été totalement à côté de la plaque et lorsqu’il a été remplacé en seconde période personne ne s’en est offusqué. Avant un match très important contre l’AS Monaco, certains se demandent ce qu’il se passe réellement pour Florian Thauvin.

Dans L’Equipe, Franck Passi, qui a eu le milieu offensif marseillais sous ses ordres, ce trou noir a probablement une explication psychologique. « On dit souvent que si tu es blessé un an, alors il te faut un an pour revenir à ton niveau. Il ne faut pas oublier que Florian Thauvin a très peu joué de matchs du niveau de la Ligue des champions avec l'Olympique de Marseille jusque-là. Et à force de lui parler de ses performances dans cette compétition précise, il doit faire une forme de blocage », explique l’ancien coach de l’OM, qui ne voit pas pourquoi l’international français du club phocéen serait trop juste pour la Ligue des champions. En attendant de savoir s'il rejouera la C1 sous le maillot de Marseille, ou d'un autre club, la saison prochaine, Florian Thauvin devra continuer à briller en Ligue 1, et évidemment dès ce samedi dans le choc contre l'AS Monaco.