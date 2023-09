OM ‍: Non à Galtier, la révolte éclate à Marseille

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM a sombré ce dimanche soir en Ligue 1 face au PSG. Les Phocéens vont devoir très vite rassurer et cela passera pas la nomination d'un nouvel entraineur.

A Marseille, la situation se complique encore un peu plus après la déculottée subie face au PSG lors du Classique. Jacques Abardonado, qui assume l'intérim depuis le départ précipité de Marcelino, a montré quelques limites préjudiciables. Pablo Longoria, qui a récemment confirmé qu'il resterait à Marseille, va devoir faire vite afin de désigner un nouvel entraineur. Pas mal de profils sont étudiés. Selon les informations de RMC, Christophe Galtier a été contacté. L'ancien entraîneur du PSG a les faveurs de Pablo Longoria mais aussi de Javier Ribalta. Problème, Galtier sort d'une expérience avec Paris mais doit aussi faire face à des problèmes avec la justice. Du coup, les fans de l'OM ne sont pas très chauds pour l'accueillir.

Galtier à l'OM, gros bug en perspective

Ces dernières heures sur X, on peut en effet voir un Hashtag #GaltierNotWelcome faire surface et être largement relayé. Pour ces amoureux de l'Olympique de Marseille, l'ancien du PSG n'est pas l'homme de la situation au vu du contexte déjà très électrique. La saison passée lors du Classique au Stade Vélodrome en Ligue 1, Galtier n'avait en plus pas hésité à chambrer des fans en tribunes. Reste à savoir si la gronde phocéenne sera écoutée ou si le board de l'OM restera sur sa position et décidera de signer Christophe Galtier. Les prochaines heures nous en diront plus, alors que le nom de Julen Lopetegui revient aussi pour prendre l'écurie marseillaise. Lors de la prochaine journée de Ligue 1, l'Olympique de Marseille se rendra du côté de l'AS Monaco. Un autre déplacement périlleux pour les Phocéens.