OM : Njie peut rendre un service en or à Marseille

Sorti dès les huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations, Clinton Njie (25 ans) profite actuellement de ses vacances.

Reste à savoir si le Camerounais remettra les pieds à La Commanderie. Rien n’est moins sûr, l’attaquant étant cité parmi les possibles partants cet été. Le transfert de Lucas Ocampos pour 15 M€ au FC Séville n’a pas réglé tous les problèmes de l’Olympique de Marseille, qui doit encore vendre et alléger sa masse salariale. Et dans cette opération, Njie pourrait être le suivant puisqu’il bénéficie d’une belle cote en Turquie.

Ces dernières semaines, on évoquait l’intérêt de Galatasaray et de Besiktas. Et voici qu’un troisième cador du championnat turc fait son apparition pour l’ancien Lyonnais. Selon les informations de Fanatik, Fenerbahçe aurait fait le premier pas. Son directeur sportif français Damien Comolli aurait rencontré les dirigeants marseillais afin de leur présenter son offre. Aucune information n’a filtré sur cette proposition. En tout cas, l’OM ne pourra pas se montrer gourmand pour un joueur peu utilisé la saison dernière, et dont le contrat expire en 2020.