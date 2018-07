OM : Nicollin écoeuré par l'OM, il découpe Eyraud

Dans : OM, Ligue 1, MHSC.

L'Olympique de Marseille a décidé de limoger Henri Bedimo en reprochant à ce dernier d'avoir monté au Cameroun une académie de football avec son ancien club, Montpellier. Réagissant sur France-Football a cette lourde sanction contre le défenseur, Laurent Nicollin a confié sa désolation et son écoeurement, et a sévèrement taclé le président de l'OM à qui il reproche une attitude totalement éloignée des valeurs du football et uniquement motivé par le business.

« Apparemment, c'est le football moderne, le football d'entreprise. C'est malheureux. Maintenant, on cherche tous les moyens administratifs pour trouver des motifs de licenciement à l'encontre des gens dont on ne veut plus. Ça ne m'étonne pas de ce genre de club. Il n'y a plus de sentiment dans le football mais nous, nous ne fonctionnons pas de cette façon. Il s'agit d'un projet éducatif, humain, comme de nombreux joueurs africains mènent dans leur pays, je ne vois pas où est le problème. Et quand leur président est parti en Afrique il y a un an et demi, je ne pense pas qu'il ait convié Henri Bedimo à l'accompagner. Sinon, le joueur aurait peut-être proposé à l'OM ce partenariat. Cette histoire est vraiment triste », a confié le président de Montpellier, visiblement dépité que son homologue marseillais utilise ce motif pour virer un joueur dont l'OM ne voulait plus mais à qui il restait un an de contrat.