OM : Nicolas Anelka remet les kilos de Dimitri Payet sur la table

Dans : OM.

Par Nicolas Issner

Nicolas Anelka n’y est pas allé de main morte concernant Dimitri Payet. Interrogé au micro de RMC Sport, l’ancien joueur du PSG a pointé du doigt les kilos en trop du Marseillais.

A défaut d’être la cible d'une grande partie des supporters de clubs français, Dimitri Payet est désormais la cible d’un ancien international tricolore (69 sélections, 14 buts). Nicolas Anelka, passé par le Paris Saint-Germain dans sa jeunesse, a relevé le point faible du leader technique de l'OM qui peut parfois lui jouer des tours, son physique. « Il a fait sa carrière et il a fait une bonne carrière. On est obligé d’accepter ce qu’il a fait. Il a 34 ans. Payet est un super joueur capable de faire basculer un match. Il peut tout faire mais c’est vrai qu’il est irrégulier. On sait ce qu’il sait faire mais on sait qu’il peut avoir des coups de mou. Cela représente le joueur et il en est conscient. Pareil avec ses problèmes de poids. Ce n’est pas pro d’arriver avec des kilos en trop. Il en est conscient. Là où c’est difficile pour lui, c’est qu’il a beaucoup de pression sur lui à Marseille car le jeu passe par lui. Ce serait bien que quelqu’un prenne la relève. Il n’est pas aidé » a déclaré Nicolas Anelka au micro de RMC Sport.

Payet en méforme, l’OM va mal

18 - Seul Karim Benzema (28) est impliqué sur plus de buts que Dimitri Payet (18 – 9 buts, 9 assists) parmi les joueurs de 34 ans ou plus dans les 5 grands championnats cette saison. Guide. #ESTACOM pic.twitter.com/Np9yVZyqSu — OptaJean (@OptaJean) February 27, 2022

Irrégulier, c’est le terme exact pour définir le niveau actuel de Dimitri Payet. Auteur d’un début de saison canon, le Réunionnais traverse une grosse passe à vide depuis quelques semaines. Dimitri Payet a livré une bien pâle copie au Stade de l’Aube ce dimanche lors de la 26e journée de Ligue 1. L’ancien joueur de West-Ham, buteur sur penalty comme ses 3 derniers buts en championnat, n’a plus marqué dans le jeu depuis le 27 octobre et un match nul (1-1), face à Nice. Avec 9 buts et 9 passes décisives en Ligue 1, l’homme providentiel de l’OM n’avance plus à l’image de son club, battu à domicile par Clermont et tenu en échec à Troyes.