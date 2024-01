OM ‍: Ndiaye est un flop, Longoria fait un terrible constat

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Un potentiel départ d’Iliman Ndiaye en Angleterre cet hiver, six mois seulement après sa signature à l’OM, est évoqué avec de plus en plus d’insistance. Mais le joueur refuse de quitter Marseille en janvier.

L’été dernier, l’Olympique de Marseille a bataillé durant de longues semaines avec Sheffield United pour boucler le transfert d’Iliman Ndiaye. Après d’intenses négociations, Pablo Longoria a obtenu gain de cause et a ficelé la signature de l’international sénégalais pour 17 millions d’euros. Malgré un temps de jeu important lors de cette première partie de saison, Iliman Ndiaye n’a pas brillé. Avec seulement un but et trois passes décisives en Ligue 1, l’ancien crack de Sheffield United s’est montré peu décisif… au point d’être vendu dès cet hiver par l’OM ?

Malgré des intérêts d’Everton ou de son ancien club de Sheffield, cela semblait peu probable. Et pourtant, Pablo Longoria envisage fortement de réparer son erreur en sacrifiant Iliman Ndiaye dès le mois de janvier 2024 selon le compte insider La Minute OM. « Des clubs de Premier League sont bien intéressés par Iliman Ndiaye. L’OM est vendeur en cas de belle offre, bien qu’il ne soit arrivé il y’a seulement 6 mois » publie le compte spécialisé dans le mercato de l’Olympique de Marseille sur son compte X.

Le clan Ndiaye refuse d'envisager un départ de l'OM

Bien que Marseille ouvre la porte à un départ de son jeune attaquant sénégalais, un départ dès cet hiver reste improbable car dans l’entourage de Ndiaye, il n’est pas question de partir de l’OM en ce début d’année 2024. « Dans le clan du joueur, l’idée d’un départ est totalement exclue. L’OM ne compte pas forcer son départ » conclut La Minute OM. La tendance reste donc à un statu quo pour Iliman Ndiaye, qui devrait toujours porter les couleurs marseillaises pour la seconde partie de saison. Le Sénégalais aura néanmoins l’obligation de montrer un tout autre niveau s’il ne veut pas être chassé de force l’été prochain par le duo fort de l’Olympique de Marseille composé du président Pablo Longoria et de son nouveau conseiller Mehdi Benatia.