OM ‍: Ndiaye arrive, un indice de taille chez IKEA

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Une pluie de recrues dans cette fin de semaine, c'est que les supporters de l'OM espèrent avec notamment la volonté d'Ilimane Ndiaye de partir au plus vite de Sheffield, alors les négociations sont en cours.

L’Olympique de Marseille attend Renan Lodi ce vendredi pour la visite médicale et en faire ainsi la deuxième recrue estival du club provençal. La troisième ne devrait pas tarder puisque les discussions avec Sheffield United pour s’octroyer les services d’Ilimane Ndiaye se poursuivent. Si rien n’indique officiellement que l’accord est imminent, un indice plutôt recherché permet d’apprendre que la famille Ndiaye se prépare à quitter la ville anglaise. En effet, sa femme a posté des annonces sur les réseaux sociaux ou les sites spécialisés afin de vendre les meubles de la maison que le couple habite à Sheffield. Selon les annonces, les prix sont cassés car un départ imminent se prépare, et des meubles IKEA voient notamment leur prix être divisé par trois, voire quatre. Dans la région de Sheffield, les supporters locaux ont tout de suite remarqué ces messages et ont fait tourner l’information, redoutant forcément le départ de l’attaquant sénégalais et déplorant cette fuite ‘ASAP’ qui indique la volonté de changer de club très rapidement.

Longoria a 20 millions d'euros à mettre sur la table

Cela ne trompe pas aux yeux des supporters marseillais, cela veut dire que l’urgence est bien présente et que l’arrivée à l’OM de leur futur attaquant est imminente. Si cela risque de faire les affaires de quelques familles sur Sheffield qui veulent récupérer des meubles à bas prix, il faut encore que l’accord soit trouvé sur le plan financier. Car le promu en Premier League a des moyens bien supérieurs à ceux de l’OM, et ne compte pas brader un titulaire qui a beaucoup oeuvré pour la montée l’an passé. Aux dernières nouvelles, le club de la ville du Nord de l’Angleterre réclamait 20 millions d’euros pour le transfert de Ndiaye, une somme que Pablo Longoria ne compte pas mettre.