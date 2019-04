OM : Naples, Milan... Oui, l'Italie fait rêver Balotelli au mercato

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

Avec sept buts déjà inscrits depuis son arrivée à Marseille en janvier dernier, Mario Balotelli réalise une seconde partie de saison incroyable.

Malheureusement pour Jacques-Henri Eyraud et pour les supporters phocéens, il est peu probable que cela suffise pour accrocher une place sur le podium, et donc la Ligue des Champions. Sans les recettes de la C1, difficile d’imaginer « Super Mario » et son salaire XXL à l’OM la saison prochaine. D’autant que selon le journaliste italien Emanuele Giulianelli, l’ancien Niçois rêve toujours de signer dans un gros club italien.

« La seule chose dont on a parlé en Italie récemment, c'est son désir de revenir un jour à Brescia. Mais, s'il devait revenir la saison prochaine, ce ne serait que pour un gros club, et de ce côté-là, il n'y a aucun intérêt concret pour le moment. Cela dit, on sait ici qu'il aimerait retrouver un club du Top 4 de la Serie A pour revenir en sélection italienne » a expliqué le spécialiste du football transalpin, interrogé par Le Phocéen. Reste maintenant à voir si l’OM parviendra à trouver une solution pour conserver son prolifique buteur, malgré la probable absence de Ligue des Champions…