OM : Naples laisse Balotelli à Marseille !

Dans : OM, Mercato, Serie A, OGCN.

Si l’OM a fait de Mario Balotelli sa priorité en attaque en vue de la saison prochaine, le club phocéen doit composer avec la concurrence de plusieurs formations européennes cet été. En effet, Parme ou encore l’AS Roma ont régulièrement été associés à « Super Mario » au cours des dernières semaines. Mais c’est bien le Naples de Carlo Ancelotti qui semble être le principal concurrent de l’OM pour le transfert du buteur de l’OGC Nice. Néanmoins, Aurelio De Laurentiis a apporté une très bonne nouvelle aux dirigeants marseillais dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport.

« Avec Carlo Ancelotti, nous devons faire le point concernant nos attaquants, qui sont nombreux. C'est pourquoi nous n'avons pas pris en considération le cas de Balotelli, malgré le fait qu'il soit un très grand attaquant. L'attaque n'est pas notre priorité » a expliqué le président de Naples. Il faut dire que le vice-champion d’Italie est déjà bien armé offensivement avec Mertens, Insigne, Callejon et Milik. La voie semble désormais royale pour Jacques-Henri Eyraud et l’OM. Mais attention, Mino Raiola n’est pas pressé et ne se gênera pas pour faire monter les enchères avec d’autres clubs dans les prochaines semaines.