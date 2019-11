OM : N’Golo Kanté raconte son transfert avorté à Marseille

Dans : OM.

Considéré comme l’un des tout meilleurs milieux de terrain au monde, N’Golo Kanté aurait pu porter les couleurs de l’Olympique de Marseille. La signature était proche, comme le confirme le principal intéressé.

L’Olympique de Marseille et ses supporters se souviennent probablement de ce fameux mercato estival 2015. Celui durant lequel le club phocéen aurait pu attirer une future pointure. A l’époque, N’Golo Kanté n’était pas encore le chouchou des Français ni l’incroyable récupérateur qui impressionne la Premier League. Mais sous les couleurs du Stade Malherbe Caen, le natif de Paris était déjà très prometteur, d’où la tentative marseillaise qui a bien failli aboutir si l’on en croit le champion du monde.

« C'est vrai que j'étais proche d'aller à Marseille en partant de Caen, a confirmé le milieu de Chelsea dans un entretien accordé à l’émission Téléfoot. Aujourd'hui, c'est un club que je regarde en tant que spectateur français. J'ai vécu un beau match là-bas avec Caen et avec les Bleus pendant l'Euro. L'année à Leicester était magnifique, je n'ai pas du tout regretté. » En effet, N’Golo Kanté avait finalement rejoint les Foxes avec un titre surprise en Premier League à la clé. De son côté, l’Olympique de Marseille s’en mordait les doigts à cause d’un désaccord financier avec Caen. Un échec qui avait obligé la direction olympienne à renforcer son entrejeu avec le Chilien Mauricio Isla et l’énorme flop Lucas Silva…