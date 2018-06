OM : Morgan Schneiderlin l'invité surprise du mercato de l'OM !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Il n'y a pas que le fameux grand attaquant qui fait travailler dur Andoni Zubizarreta du côté de l'Olympique de Marseille, car le directeur sportif du club phocéen est en quête d'autres joueurs, et notamment d'un milieu de terrain si Morgan Sanson ou André Zambo Anguissa devait partir lors de ce mercato. Et parmi les cibles de l'OM, l'une semble déjà être la préférée des dirigeants de Marseille, il s'agirait de Morgan Schneiderlin, le milieu de terrain d'Everton.

Agé de 28 ans, l'ancien strasbourgeois, passé par Southampton et Manchester United, a rejoint Everton en janvier 2017 où il a encore trois ans de contrat. Cependant, Morgan Schneiderlin acheté 27,5ME, bonus inclus, par les Toffees, a une valeur toujours proche de 20ME, ce qui est évident très conséquent. Mais l'Olympique de Marseille pourrait éventuellement tenter d'obtenir le milieu de terrain sous forme de prêt. Les grandes manoeuvres n'ont, à priori, pas commencé dans ce dossier, même si l'OM a désormais l'habitude de travailler dans la plus grande discrétion afin de limiter la concurrence et l'inflation des prix.