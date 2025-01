OM ‍: Montpellier veut donner une leçon de mercato à Longoria

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Poussé vers la sortie par l’Olympique de Marseille, Bamo Meïté intéresse Montpellier. Le club héraultais n’a pas les moyens de payer le transfert du défenseur central. Mais le président Laurent Nicollin s’attend à voir son homologue Pablo Longoria céder dans les semaines à venir.

L’Olympique de Marseille n’est pas du genre à brader ses joueurs, pas même ses indésirables. La preuve avec Chancel Mbemba qui, malgré sa mise à l’écart depuis le début de la saison, ne peut pas partir libre cet hiver alors que son contrat expire en juin prochain. La direction olympienne refuse de résilier son bail et réclame une indemnité de transfert. Sa situation rappelle celle d’un autre défenseur central de l’effectif.

Jusqu’au bout, Mbemba ne laissera rien à l’OM https://t.co/Nmu4GSkUjp — Foot01.com (@Foot01_com) December 16, 2024

De son côté, Bamo Meïté n’est pas traité comme un banni. Mais l’entraîneur Roberto De Zerbi ne lui a accordé que trois petites apparitions cette saison, pour un total de 24 minutes passées sur les terrains. Autant dire que l’Olympique de Marseille ne s’opposera pas à son départ, mais là encore à ses conditions. Le club dirigé par Pablo Longoria a notamment refusé l’offre de prêt de Montpellier. Le président héraultais Laurent Nicollin se heurte à un mur mais compte bien revenir à la charge dans quelques semaines.

La patience de Nicollin

« Avec la blessure de Maksimovic, on peut réfléchir à prendre quelqu’un derrière, alors que Becir Omeragic peut aussi jouer au milieu, a envisagé le patron du MHSC interrogé par Le Midi Libre. Si on doit prendre quelqu’un, on engagera plutôt un stoppeur, qui peut jouer arrière droit. Bamo Meïté, que nous avions contacté, a ce profil, mais l’OM veut le vendre. On ne sait jamais ce qu’il peut se passer en fin de mercato. » Si aucun club ne répond aux exigences marseillaises d’ici là, Montpellier pourrait bien parvenir à ses fins pour l’Ivoirien recruté définitivement pour 10,5 millions d’euros l’été dernier.