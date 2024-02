Bienvenue à l'OM, il annonce déjà l'échec de Gasset

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Jean-Louis Gasset a été nommé entraîneur de l'OM ce mardi. A 70 ans, l'ancien adjoint de Laurent Blanc au PSG promet de trouver les mots pour remobiliser son groupe. Jérôme Rothen est très dubitatif sur les chances de réussite de Gasset.

Connaissance de la Ligue 1 et expérience du haut niveau, Pablo Longoria a enfin misé sur un entraîneur français avec Jean-Louis Gasset. A 70 ans, il possède un beau CV comme entraîneur principal : Montpellier, Saint-Etienne, Bordeaux, Côte d'Ivoire. C'est encore plus impressionnant comme adjoint : PSG avec Luis Fernandez puis Bordeaux, Equipe de France et PSG avec Laurent Blanc. La maîtrise tactique de Gasset peut remettre l'OM sur les bons rails. Toutefois, le nouvel entraîneur de l'OM mise surtout sur la qualité de ses discours pour redonner confiance à une équipe marseillaise meurtrie. Sur ce point, Jérôme Rothen doute beaucoup de Jean-Louis Gasset. C'est d'autant plus le cas après son expérience ratée lors de la dernière CAN avec un départ précipité.

L'OM est trop faible, Gasset sera impuissant

« La mission paraît très compliquée. Déjà, l’état de Jean-Louis Gasset parce que moi je veux bien qu’on dise qu’il a de la fraîcheur, qu’il a ceci, cela. On a vu ses dernières expériences en tant que numéro 1 et notamment au poste de sélectionneur (de la Côte d’Ivoire). On a vu qu’il avait perdu la flamme pour son groupe en Côte d’Ivoire. Et quand tu perds la flamme alors que tu reçois et que tu as une pression positive normalement... Ça a été la bérézina. Excuse-moi d’avoir des gros doutes sur sa fraîcheur mentale », a t-il indiqué dans Rothen s'enflamme sur RMC. La mission de Gasset sera d'autant plus dure que le problème à Marseille est le niveau de l'effectif selon Rothen.

« Moi je veux bien qu’il me parle de mental. Les joueurs prennent des buts à la dernière minute donc c’est que mental. C’est que mental !? Mais, en fait t’as pas regardé les matchs de Marseille, du moins t’as pas eu le temps en préparant la CAN. Mais, Marseille c’est pas un problème de mental. On le dit c’est un problème de pieds ! C’est un problème de niveau de joueurs. Qui les a mis là ? Ils se sont retrouvés à Marseille avec un statut alors que ce sont des joueurs de seconde zone de Ligue 1, je parle même pas à l’étranger. Après, vous allez me dire que c’est Jean-Louis Gasset avec son peps et son dynamisme qui va remettre à l’endroit certains joueurs !? Permettez moi d’avoir des gros doutes », a t-il lâché non sans une pointe d'ironie. Gasset a 12 matchs de Ligue 1 et la Ligue Europa pour faire mentir Jérôme Rothen et tenter d'arracher une place européenne vitale pour l'OM.