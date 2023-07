OM ‍: Mohammed Henni humilie et harcèle Eden Hazard

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM est chaud en ce mercato, et semble même prêt à tout tenter pour se renforcer avec panache. La piste menant à Eden Hazard serait même chaude selon Mohamed Henni, aussi déchainé que Pablo Longoria.

Complètement oublié au Real Madrid, Eden Hazard ne sait pas encore de quoi sera fait son avenir. Le club merengue sera forcément d’accord pour le libérer de son contrat, sachant son coût salarial immense pour un rendement inexistant depuis le jour de son arrivée ou presque. Entre les blessures, les méformes et le surpoids, le Belge n’a jamais répondu aux attentes et reste l’un des pires fiascos financiers et sportifs de la Maison Blanche, qui avait tout de même lâché 100 millions d’euros pour le faire venir de Chelsea, à une époque où il dominait la Premier League.

Mohamed Henni enquête sur la Vente OM

Son avenir est donc très incertain, mais selon Mohamed Henni, l’OM pourrait se jeter dessus. Dans un live avec ses suiveurs pour évoquer notamment la vente de l’OM et l’échange rapide qu’il a eu avec Kacy Grine - le conseiller du Prince sadouien Al-Walid Ben Talal est soupçonné d’être au courant de l’intérêt des Saoudiens pour le rachat du club provençal - l’influenceur a évoqué l’idée de recruter Eden Hazard à l’OM. Il a mis en avant ses contacts au sein du club pour faire savoir que l’intérêt pour l’ancien lillois, qui serait disponible à un prix discount, est réel et pourrait même se concrétiser.

A condition pour cela de convaincre le joueur belge sur les réseaux sociaux en le harcelant de messages. Un discours prononcé tout en se moquant éperdument des problèmes de poids d’Eden Hazard. « J’ai une info incroyable à vous donner : Eden Hazard à l’OM, c’est brulant. L’OM est en contacts avec lui. C’est très sérieux. On va lui mettre la même diététicienne que Payet, il va tout bouffer à la cantine. Il faut pousser sur les réseaux, le saouler et le harceler de tweets. Pousser fort, ça peut faire la différence, ça peut peser dans la balance. Comme son gros fessier qui peut aussi peser dans la balance », a balancé Mohamed Henni, qui n’est plus forcément pris au sérieux dans ses grandes annonces, même s’il a en effet des contacts au sein de l’OM et a parfois eu des confidences d’acteurs du milieu du football. En tout cas, le nom d’Eden Hazard a de quoi faire saliver car à 31 ans, le néo-retraité international a clairement une revanche à prendre, même s’il demandera aussi certainement un très gros salaire.

Et il reste surtout à savoir si l’ancien lillois est toujours aussi motivé par le football, ce qui n’a pas toujours semblé être sa première période ces dernières années. Ces derniers jours, il semblait se diriger vers l’Inter Miami de Lionel Messi, même si absolument rien n’était fait.