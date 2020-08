OM : Mohamed Ajroudi cherche encore des millions d’euros !

Dans : OM.

Dans un communiqué officiel publié samedi soir, Mohamed Ajroudi a fait savoir qu’il était intéressé par le rachat de l’Orange Vélodrome.

Candidat à l’acquisition de l’Olympique de Marseille, l’homme d’affaires franco-tunisien a officiellement transmis son offre à Frank McCourt. Pour l’heure, le propriétaire américain de l’OM ne semble pas être très chaud à l’idée de vendre son club à Mohamed Ajroudi. Et s’il est aussi réticent à l’idée de négocier avec le collaborateur de Mourad Boudjellal, c’est que l’homme au chapeau n’offre peut-être pas encore les garanties financières nécessaires. C’est tout du moins une possibilité puisque selon les informations de Jean Saint-Marc, journaliste pour 20 Minutes, Mohamed Ayachi Ajroudi recherche encore des investisseurs pour boucler son tour de table.

« L'homme d'affaires franco-tunisien continue de chercher des investisseurs pour constituer un tour de table. Je n'ai pas eu la confirmation des noms sortis par Georges Malbrunot. Je précise mon tweet sur le tour de table : sauf mauvaise interprétation de ma part, ma source n'évoquait pas seulement le rachat de l'OM mais aussi le rachat du Vélodrome. Ce qui change tout » a posté le journaliste, sous-entendant que c’était peut-être afin de boucler une offre sérieuse pour l’acquisition de l’Orange Vélodrome que Mohamed Ajroudi rechercherait des investisseurs supplémentaires. Quoi qu’il en soit, cette information confirme que l’homme d’affaires franco-tunisien est encore loin d’un rachat de l’Olympique de Marseille. Plus que jamais, et sauf improbable retournement de situation, c’est donc bel et bien avec Frank McCourt et Jacques-Henri Eyraud que semble s’écrire l’avenir du club phocéen. Et cela en dépit des communiqués de plus en plus nombreux du clan de Mohamed Ajroudi…