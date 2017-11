OM : Mitroglou, Thauvin, le podium... Garcia a le sourire

Dans : OM, Ligue 1.

Rudi Garcia, entraîneur de l'OM, après la victoire contre Caen (5-0) : « On n'a pas pris du but, on a développé du beau jeu... On a mis beaucoup de rythme, aussi, pour une équipe qui avait joué il y a trois jours. Et on a surtout marqué contre une des meilleures défenses du Championnat. On a gagné cinq de nos sept derniers matchs en Championnat, c'est bien, c'est comme ça qu'on sera en haut du classement. J'ai toujours un groupe solidaire, un groupe de mecs qui ont envie de faire des choses ensemble. Mitroglou ? C'est bien pour lui qu'il ait marqué, moi je n'ai pas de doute sur son efficacité. Il va mieux connaître le groupe et pourra jouer mieux. Thauvin ? Je lui en ai encore parlé à la mi-temps, et il a réussi un doublé. L'objectif était d'être troisième et de regarder tranquillement le match de Lyon. Notre objectif reste de faire mieux, donc à partir de 4e, mais les places 1 et 2 semblent compliquées. Cela ne sert à rien de regarder la place maintenant, il faut prendre des points. Maintenant, il nous faut travailler pour le marathon de novembre-décembre avec dix matchs en trente jours au moment où toutes les équipes sont fatiguées ».