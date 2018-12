OM : Mitroglou refourgué en Chine, cette information change tout

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

Remplaçant depuis plusieurs semaines, Kostas Mitroglou devrait encore débuter sur le banc, ce mercredi soir contre Strasbourg au Stade Vélodrome.

L’international grec n’est clairement plus en odeur de sainteté dans la cité phocéenne, et un départ au mercato hivernal semble désormais inévitable. Et malgré son salaire colossal, l’ancien buteur de Benfica a quelques touches en Europe, notamment dans son pays natal, la Grèce. Effectivement, l’Olympiakos le suit avec beaucoup d’attention et serait chaud à l’idée de le récupérer sous la forme d’un prêt. Une solution qui conviendrait bien au n°11 de l’OM, qui ne pourra pas signer en Chine pour une raison bien précise, selon le journaliste spécialisé Alain Anastasakis, lequel s’est confié au Phocéen.

« Mitroglou, il va tout faire pour revenir à l'Olympiakos. On a parlé de destinations exotiques dans le Golfe, mais je n'y crois pas. Le nouveau sélectionneur Angelos Anastasiadis a annoncé qu'il ne prendrait pas ceux qui jouent dans des équipes de seconde zone, comme Tziolis ou Tzavelas. S'il part là-bas, il perd sa place en sélection » a expliqué le journaliste grec. Les pistes chinoises ou qataries sont donc à oublier pour Kostas Mitroglou, qui rêve sans doute d’un beau come-back à l’Olympiakos, où les supporters ont gardé une très bonne image de lui. Reste à savoir si l’état-major de l’OM acceptera de se séparer de son attaquant de 30 ans en prêt, alors qu’un transfert sec est certainement privilégié à l’heure actuelle.