Vente OM ‍: Pourquoi l’Arabie Saoudite refuse d’acheter Marseille

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM sur le point d'être racheté par l'Arabie Saoudite ? Ce n'est pas forcément la priorité dans le Golfe, où on a d'autres projets dans le football, et d'autres sports sur lesquels investir.

Annoncée depuis désormais trois ans, la vente de l’Olympique de Marseille à des intérêts saoudiens tarde à se concrétiser. Communiqué en relecture, accord trouvé mais non concrétisé, intérêt prononcé mais refus de Frank McCourt de vendre, tout a été évoqué sans que cela n’aboutisse. Et pourtant, impossible de s’imaginer que l’Arabie Saoudite n’a pas les moyens de racheter l’OM s’il le veut. Le fonds d’investissement souverain (PIF) s’est déjà offert Newcastle et ne cesse d’investir, dans la technologie, l’immobilier, le divertissement et l’énergie principalement mais le sport fait partie des domaines qui permettent de changer l’image du Royaume de la péninsule arabique.

L'Arabie Saoudite à fond sur le mercato...

C’est pourquoi d’énormes investissements sont prévus dans les années à venir, avec toujours un gros développement dans le sport pour l’horizon 2034 et l’organisation de la Coupe du monde en point de mire. Mais selon le journal spécialisé dans l’économie du sport Sportico, la priorité des Saoudiens n’est pas de racheter un club de football à l’heure actuelle. Deux raisons principales à cela.

... et le tennis

Tout d’abord, concernant le football, l’Arabie Saoudite entend réaliser un mercato 2024 très ambitieux pour continuer de ramener les meilleurs joueurs dans la Saudi Pro League et faire encore grandir ce championnat. L’idée est, malgré l’agrandissement du quota des joueurs étrangers, de faire progresser les meilleurs joueurs locaux pour renforcer l’équipe nationale en vue de la Coupe du monde. D’énormes investissements sont prévus à ce niveau, et après Cristiano Ronaldo, N’Golo Kanté, Karim Benzema ou Neymar, d’autres stars devraient arriver l’été prochain.

L’Arabie Saoudite préfère Monaco à l'OM, bien sûr que non ! https://t.co/0H8LqunXCn — Foot01.com (@Foot01_com) March 12, 2024

L’autre raison est que le football n’est pas forcément la priorité en ce qui concerne les sports dans lesquels l’Arabie Saoudite compte investir. Après avoir mis des sommes folles dans le golf pour créer un circuit privé et ultra-rémunéré, après avoir récupéré de nombreux sports de combat, l’idée du Prince Ben Salmane est désormais de faire main basse sur le monde du tennis. Le monde de la balle jaune tremble devant le nouveau circuit que veut mettre en place l’Arabie Saoudite, en arrosant le Prize-money pour que tout tourne autour des Grands Chelems et des Masters, sur un calendrier resserré et limité aux 100 premiers mondiaux. Cela couterait inévitablement quelques milliards mais le tennis est le grand sport visé par l’Arabie Saoudite en 2024.

Dans ces conditions, selon Sportico, le rachat d’un autre club en Europe n’est pas considéré comme un objectif majeur par le PIF, ce qui explique aussi pourquoi des rumeurs évoquent l’intérêt d’un prince saoudien indépendant du pouvoir pour investir dans l’AS Monaco. A l’OM, les interrogations sont en tout cas toujours de mise même si la fin de saison devrait permettre d’en savoir plus puisqu’il s’agit d’une date souvent évoquée pour être enfin fixée sur la vente du club.