OM : Mitroglou prêté 18 mois, l'idée de Benfica qui va plaire à l'OM !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Après s’être offert Mario Balotelli pour six mois, l’Olympique de Marseille cherche à dégraisser. Valère Germain, Clinton Njie et Kostas Mitroglou sont ainsi invités à quitter le club afin d’alléger la masse salariale de celui-ci. Tandis que le premier cité est parfois annoncé dans le viseur de Nice, le Camerounais a la cote en Premier League. Et Mitroglou, alors ? Le Grec est toujours très apprécié par ses anciens clubs, à savoir l’Olympiakos et le Benfica Lisbonne. C’est d’ailleurs le club portugais qui pourrait très rapidement se positionner pour récupérer le buteur de 31 ans.

Effectivement, à en croire les informations de Record, les dirigeants du Benfica réfléchissent actuellement à la possibilité de récupérer Kostas Mitroglou. La forme pourrait convenir à Marseille puisque le club lisboète souhaiterait obtenir le prêt du Grec pour la durée d’un an et demi. Si Benfica était en mesure de prendre l’intégralité du salaire en charge, l’idée conviendrait assurément à Marseille, qui se débarrassait de son attaquant pour une durée importante. Et économiserait surtout un salaire colossal, estimé à plus de 300.000 euros bruts par mois. Reste désormais à savoir si cette piste, actuellement à l’étude, sera poussée par l’état-major du Benfica Lisbonne…