OM : Mitroglou fait oublier le fiasco Balotelli, l'OM le jure

Le mercato estival a été long et agité du côté de l’Olympique de Marseille, et le dossier Balotelli a longtemps occupé les dirigeants phocéens.

Finalement après trois mois de négociations, Jacques-Henri Eyraud n’est pas parvenu à boucler le transfert de l’attaquant niçois. Mais peu importe pour l’OM, qui clame sur tous les toits que le club n’a jamais fait du transfert de Super Mario sa priorité. Sur l’antenne de RMC Sport, Andoni Zubizarreta a remis ça, affirmant que les stats de Kostas Mitroglou parlaient pour lui, et que l’international grec avait déjà totalement fait oublier le fiasco Balotelli dans la cité phocéenne.

« Pour arriver à un accord, il faut trois parties qui sont d’accord. On a eu des petits moments où on était d’accord avec le joueur, puis pas trop avec Nice. Mais nous n’avons pas trouvé comment arriver à un accord. Le grand attaquant, c’est une histoire journalistique. Si on regarde bien le ratio de Mitroglou de matchs joués pour les buts marqués, il est dans les 5 meilleurs d’Europe » a lâché le directeur sportif de l’Olympique de Marseille, qui tient donc le même discours que Rudi Garcia. Reste à savoir si les têtes pensantes du projet sportif de l’OM arrivent à la même conclusion, loin des caméras et des journalistes…