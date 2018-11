OM : Mitroglou à l’Olympiakos, tout est limpide en vue du mercato

Dans : OM, Mercato.

L’Olympique de Marseille n’a pas vraiment eu le choix vu le montant dépensé pour le faire venir, mais la patience a été de mise pour Kostas Mitroglou.

Le dernier match face à Dijon a fini par exaspérer tout le monde, alors que Rudi Garcia a déjà marqué son agacement à plusieurs reprises, n’hésitant pas à jouer sans avant-centre face au Paris Saint-Germain. Pour avoir du sang neuf devant, il faudra forcément faire partir d’une façon ou d’une autre l’attaquant grec, mais la partie est loin d’être gagnée. Comme annoncé, l’Olympiakos s’est bien renseigné pour le retour de son buteur, mais la réponse est d’ores et déjà négative.

Selon l’agence grecque SDNA, le club du Pirée a tiré un trait définitif sur cette arrivée, en raison du salaire trop imposant du Marseillais. Même avec de gros efforts dans les deux sens, l’Olympiakos est loin de pouvoir s’offrir ses services, surtout que d’autres clubs plus exotiques pourraient tenter leurs chances. Le Grec aurait ainsi des pistes du côté de la Chine et du Qatar, et même des Emirats Arabes Unis, où un club se serait déjà positionné avec un copieux salaire à la clé. Reste à savoir ensuite, sachant que l’OM est forcément vendeur, si Mitroglou est déjà prêt, à 30 ans, à s’exiler dans un championnat loin des projecteurs.