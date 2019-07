OM : Zubi gère le mercato, Diouf dénonce la boulette d'Eyraud

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

En difficulté sur le plan financier, l’Olympique de Marseille doit relancer son projet dans un contexte particulier.

On peut presque parler d’un casse-tête pour le club phocéen, qui doit à la fois sacrifier des joueurs majeurs et renforcer son effectif pour viser le podium de Ligue 1. Autant dire que la direction devra trouver de bonnes idées. Mais Jacques-Henri Eyraud en est-il vraiment capable ? Toujours aussi sévère avec ses successeurs, Pape Diouf doute des compétences du président de l’OM.

« Je ne sais pas s’il connaît le football ou pas… Certains disent aujourd’hui qu’il ne connaît pas le foot. Qu’il prend des décisions à l’emporte-pièce, a relayé l’ancien patron marseillais sur RMC. Mais j’ai l’impression que pour gérer aujourd’hui l’Olympique de Marseille, il faut connaître le milieu, en connaître les subtilités pour s’en sortir. Je ne sais pas si l’Olympique de Marseille a les armes pour ça. »

Zubizarreta désarmé sans chéquier

« Si Eyraud a commis des erreurs ? Je suis trop juge et parti pour me déterminer. Je dirais simplement qu’à sa place j’aurais fait différemment, a répondu Diouf, avant de s’attaquer à Andoni Zubizarreta. Sans doute que j’aurais essayé de trouver un directeur sportif qui connaît le milieu du football français. Et qui serait tout à fait capable d’aller chercher des joueurs en deuxième ou troisième division. » Mais selon lui, l’Espagnol n’y parviendra pas.

« Je pense que Zubizarreta a su jouer du chéquier du Barça. Il n’a jamais été l’observateur qui allait en troisième ou en quatrième division pour chercher des Valbuena, a-t-il critiqué. (...) Quand j'entends que Zubizarreta sera le maître d'oeuvre, je m'interroge. Il serait probablement un excellent directeur sportif à Paris, puisqu'il y a véritablement la manne financière. Mais à Marseille, nous n'avons pas cette manne donc il faut savoir se débrouiller, utiliser le système D. Je ne sais pas si Zubizarreta a cette capacité. » De quoi mettre la pression sur le DS olympien.