OM : Mitroglou a enfin le niveau d’un remplaçant se réjouit Garcia

Dans : OM, Ligue 1.

Buteur contre Metz (6-3) vendredi en championnat, l’attaquant de l’Olympique de Marseille Kostas Mitroglou a remis ça en Coupe de France cette semaine.

Dans la peau du titulaire, le Grec a inscrit un triplé et délivré une passe décisive en huitièmes face à Bourg-Péronnas (0-9). Il n’y a pas photo, c’est évidemment le meilleur match de la recrue estivale sous le maillot olympien. De quoi redonner le sourire à Mitroglou, mais aussi à son entraîneur Rudi Garcia qui peut enfin compter sur la doublure de Valère Germain.

« Il est en confiance, a constaté l’ancien coach du LOSC. C’est important si Valère ne peut pas jouer. Kostas a engrangé de la confiance sur le dernier match, il a même été passeur, c’est bien. On peut penser qu’un Mitroglou en confiance sera plus intéressant pour l’OM que celui qui était en délicatesse il y a peu. On aura besoin de tout le monde. »

Garcia a aimé le geste de Mitroglou

« Le déclic ? Cela vient du travail. Il n’a rien lâché, ça ne pouvait que tourner, a raconté le technicien. On se procure des occasions de buts. Il n’y a pas de raison qu’un attaquant chez nous ne soit pas performant. Ça me plaît de savoir qu’il y a beaucoup de réalisateurs et qu’il n’y a pas qu’un seul buteur. C’est la marque de mes équipes. » D’autant que l’entente est parfaite dans le vestiaire, comme le prouve le penalty que Mitroglou a laissé à Clinton Njie, et la passe très décisive à Ocampos.

Le Grec galère en français

« Il est train de rendre la monnaie Kostas, a commenté Garcia, après l’offrande de Payet à l’international grec contre Metz. C’est bien, c’est une preuve que le groupe vit bien, c’est un groupe agréable à diriger, mais c’est plus facile quand les résultats sont là. J’ai toujours dit que la qualité d’un groupe, on la voit quand c’est compliqué. On a eu un moment compliqué au début de saison, mais les joueurs ont montré qu’ils étaient capables d'en sortir. Il prend des cours de français, mais pour l’expression ce n’est pas encore ça on va dire. » Là encore, il faudra être patient avec Mitroglou...