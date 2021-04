L1 : Zidane détruit la théorie de Longoria

Dans : OM.

Entraîneur du Real Madrid, avec les résultats que l'on connaît, Zinedine Zidane a fermement répondu aux propos de Pablo Longoria sur les techniciens français.

Pour un coup de boule c’est un beau coup de boule que Zinedine Zidane a donné ce samedi au président de l’Olympique de Marseille. Se confiant cette semaine dans la presse espagnole, Pablo Longoria avait mis un bon tacle aux entraîneurs tricolores. « En France, il n’y a pas de modèle français du jeu. Objectivement, si l’on analyse l’ensemble du globe, c’est l’un des pays qui exporte le moins d’entraineurs. Ils ne vendent pas d’idées collectives », avait notamment expliqué le dirigeant de l’OM, provoquant des réactions contrastées dans notre pays. Mais ce n’est pas de France qu’est venue la réponse la plus marquante, puisque ce samedi, à la veille du déplacement du Real Madrid à Levante, Zinedine Zidane a été interrogé sur les déclaration de Pablo Longoria.

Pour le technicien français du Real Madrid, dont le palmarès comme entraîneur est aussi énorme que comme joueur, les propos du président marseillais sont nuls et faux. « Ce que je pense des critique de Pablo Longoria ? Je pense que la formation des entraîneurs français est très bonne. Je ne suis pas d'accord avec ce point de vue. Pas du tout », a fermement répondu Zinedine Zidane, qui a fait ses études et obtenu son diplôme d’entraîneur en France et nulle part ailleurs. De quoi forcément calmer un peu les choses, Zizou sachant mieux que quiconque comment les techniciens tricolores sont formés dans notre pays. Pour celui que l'on présente comme le probable successeur de Didier Deschamps aux commandes des Bleus, la France des entraîneurs n'a rien à envier à l'Espagne ou à l'Italie. Le message est envoyé au Vélodrome.