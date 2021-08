OM : Miracle pour Benedetto, Longoria retient son souffle

Dans : OM.

L'Olympique de Marseille tente de trouver une porte de sortie pour Dario Benedetto, et si l'attaquant a refusé de s'engager à Sao Paulo, il aurait donné un accord de principe au Betis Séville. Cependant, il y a des conditions à respecter pour l'équipe espagnole.

Le mercato de l’OM s’est mis en mode pause après quelques semaines totalement débridées, et Pablo Longoria l’a reconnu avec franchise, l’heure est venue pour le club phocéen de faire de la place dans le vestiaire de Jorge Sampaoli et de soulager également les finances de l’Olympique de Marseille. Parmi les footballeurs susceptibles de quitter le Vélodrome avant la fin du marché des transferts, le nom de Dario Benedetto est revenu régulièrement. Même s’il a fait de bons matchs de préparation, Pipa Benedetto sait que ses dirigeants ne comptent pas vraiment sur le lui et qu’il doit se trouver un club. Pendant longtemps, on a pensé que l’attaquant argentin allait repartir en Amérique du Sud, le club de Sao Paulo ayant longtemps négocié avec le joueur et l’OM. Mais finalement les exigences financières du joueur et son désir de rester en Europe ont finalement mis un terme à cette piste.

🟢⚪ Darío Benedetto, cerca de reforzar al Betis



Según medios franceses, el equipo sevillano es el mejor posicionado para hacerse con los servicios del Pipa en condición de cedido, procedente del Olympique de Marsella de Jorge Sampaoli.https://t.co/8XeiCxmNxS — TyC Sports (@TyCSports) August 6, 2021

C’est donc sur le Vieux Continent que Dario Benedetto veut poursuivre sa carrière, et ce sera probablement le cas. En effet, le Mundo Deportivo indique que le joueur marseillais a trouvé un accord de principe avec le Betis Séville. Tout semble donc aller dans le bon sens sauf que le quotidien sportif espagnol précise que le club andalou doit encore remplir quelques conditions avant de finaliser une transaction avec l’Olympique de Marseille où Pipa Benedetto a encore deux ans de contrats. Même si on évoque un prêt d’un an sans option d’achat, le salaire de l’attaquant de 31 ans est musclé et le Betis doit le financer.

✍️ El delantero internacional argentino saldrá este verano del Olympique de Marsella, que quiere liberar una plaza de extracomunitario, y el club verdiblanco es su primera opciónhttps://t.co/fRx3idKa4n — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) August 6, 2021

Pour cela, les dirigeants du club de Liga attendent que l’accord avec le fonds d’investissement CVC se finalise, ce dernier devant faire pleuvoir de l’or sur le championnat d’Espagne. A priori, le deal doit se finaliser la semaine prochaine, même si le désaccord du Real Madrid et du FC Barcelone pourrait ralentir ce dossier. Autrement dit, ce dossier est loin d'être bouclé, et cela même si Dario Benedetto a donné son accord au Betis Séville et a informé Pablo Longoria et l'Olympique de Marseille de son choix.