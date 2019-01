OM : Mino Raiola pardonné par l'OM dans le dossier Balotelli !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Cet été, les négociations ont été longues et parfois difficiles à suivre entre Marseille, Nice et Mino Raiola pour le transfert de Mario Balotelli.

Finalement, l’international italien avait pris la décision de rester sur la Côte d’Azur pour le résultat que l’on connaît (0 but en Ligue 1). Et pendant longtemps, observateurs et supporters ont accusé le très gourmand Mino Raiola d’avoir plombé le potentiel transfert de Super Mario sur la Canebière. Interrogé dans la presse espagnole, Andoni Zubizarreta s’est empressé… de défendre l’agent italo-néerlandais, absolument pas responsable de l’échec des négociations estivales pour le transfert de Mario Balotelli selon le directeur sportif de l’OM.

« Le rôle de Raiola dans la non-venue de Balotelli ? Je crois qu’il faut être pragmatique. Il y a des négociations qui tournent bien et d’autres qui restent bloquées. Les trois parties (nous, le joueur et son agent et Nice) avons bien travaillé. Dans cette négociation, il y a eu des moments durant lesquels nos chemins se sont rapprochés, et d’autres où l’on a discuté pour trouver une solution qu’au final nous n’avons pas trouvé. Il serait très facile de dire que c’était la faute de son agent, mais ce n’est pas la vérité » a expliqué un Andoni Zubizarreta qui a au moins le mérite d’être honnête, alors qu’il aurait été très facile pour lui de charger Mino Raiola. Reste désormais à savoir si cet hiver, une issue sera enfin trouvée dans cet interminable dossier…