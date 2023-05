Une bataille pour Milik, bonne nouvelle pour l'OM

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM devrait être l'un des clubs à suivre cet été lors du marché des transferts. Le club phocéen va devoir réaliser de belles ventes afin de renforcer son effectif.

A Marseille, on va devoir préparer au plus vite mais surtout au mieux les barrages de la Ligue des champions. Pablo Longoria sait qu'il ne faut pas perdre de temps et déjà viser les bons profils pour se renforcer. Mais pour le moment, c'est le flou le plus total qui règne à l'OM. En effet, Igor Tudor est en instance de départ et certains joueurs ne sont pas encore fixés concernant leur avenir. La situation presse à Marseille. Une chose est certaine, l'OM devra faire des belles ventes afin de recruter. On sait déjà que Mattéo Guendouzi sera vendu. Aston Villa est très chaud à son sujet. Rien n'est encore sûr concernant Alexis Sanchez ou encore Sead Kolasinac. L'avenir des joueurs en retour de prêts devra aussi être réglé. C'est notamment le cas pour Arkadiusz Milik.

Milik, très bonne nouvelle en vue pour l'OM

Le Polonais avait filé en fin d'été dernier du côté de la Juventus. L'OM comptait sur une belle saison de Milik pour conclure une vente avec le club piémontais. A Turin, l'ancien de Naples a vécu une saison convenable avec 7 buts en 26 matchs de Serie A. Enorme problème cependant malgré l'intérêt des dirigeants de la Juve à son sujet, le fait que les Italiens ne disputeront pas la prochaine Ligue des champions et attendent encore une probable sanction de la part de l'UEFA concernant le fair-play financier. Du coup, rester à la Juve parait compromis pour Milik. Heureusement pour l'OM et le joueur, les équipes intéressées ne manquent pas. Selon les informations du Corriere dello Sport, la Lazio est très chaude à l'idée de recruter Milik. Les Romains seront qualifiés en Ligue des champions et auront les finances qui vont avec. Surtout qu'un deal autour des 7-8 millions d'euros est envisageable. Outre la Lazio, Francfort, Burnley et Newcastle sont intéressés. Longoria peut donc souffler.