OM : Merci et déjà au revoir, Balotelli ne pourra pas rester

Dans : OM, Mercato.

Double buteur face à Angers ce samedi, Mario Balotelli n’a pourtant pas permis à l’Olympique de Marseille d’aller chercher les trois points (match nul 2-2).

Rien n’est encore mathématiquement terminé, mais ce résultat condamne son club au miracle s’il veut aller chercher la Ligue des Champions. Et si l’attaquant italien était particulièrement abattu après cette contre-performance, c’est qu’il connaît l’importance d’une place sur le podium en fin de saison. Sans ce ticket pour la C1, l’OM n’aura clairement pas les mêmes moyens, les mêmes ambitions et les mêmes prises de position pour le marché des transferts. Et cela vaut en premier lieu pour Super Mario.

Pour le faire venir de Nice en janvier, les dirigeants phocéens ont réalisé un énorme effort financier, avec tout de même 3,9 ME euros brut de salaire pour seulement six mois, hors bonus. Même si l’expérience est d’ores et déjà réussie, maintenir ce contrat sur la durée sans Ligue des Champions est impossible pour l’OM annonce d’ores et déjà L’Equipe. Surtout que, avec la réussite actuelle de Balotelli, rien n’empêche son agent Mino Raiola de se montrer encore plus gourmand, sans compter le fait que ce réveil de l’ancien joueur de Manchester City va forcément mettre en appétit quelques clubs d'Italie ou d'ailleurs.