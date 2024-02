OM ‍: Mercato fini ‍? Longoria prépare deux belles surprises

Dans : OM.

Pablo Longoria travaille sur deux nouveaux dossiers pour l'OM, et entend bien inverser la tendance dans les prolongations de contrat de Luis Henrique et Bilan Nadir, qui ne devaient au départ pas être prévues.

Les réunions se multiplient pour un Pablo Longoria qui essaye de monter au front lors cette crise de gouvernance et sportive à l’OM. Réunion avec les joueurs, réunion joueurs et supporters, conférence de presse, le président espagnol se démène pour tenter d’éteindre l’incendie. Il prévoit même quelques annonces pour à la fois détourner un peu l’attention, et boucler des dossiers qu’il estime importants.

Si tout espoir de vendre Pape Gueye est impossible tant le joueur sénégalais est déterminé à rester à l’OM même sans jouer (il n’a pas été inscrit sur la liste pour les matchs de Coupe d’Europe), c’est au rayon des prolongations de contrat que Pablo Longoria espère se montrer efficace. Le dirigeant marseillais prépare ainsi le terrain pour deux signatures pas forcément attendues, affirme La Provence.

Deux prolongations de contrat en discussions

Poussé dehors cet hiver après son retour d’un prêt au Brésil, Luis Henrique a néanmoins marqué des points aux yeux de Gennaro Gattuso, qui profite des absences pour lui donner du temps de jeu. Celui qui était présenté comme le dernier phénomène venu du Brésil lors de sa signature n’a jamais confirmé, mais il va néanmoins se voir offrir une prolongation de contrat seulement quelques jours après avoir été poussé dehors sans succès au mercato hivernal. Une décision étonnante, sachant que Luis Henrique possède encore un an et demi de contrat, mais la volonté de Pablo Longoria est visiblement avant tout d’éviter un nouveau départ libre.

L’autre opération est plus dans la logique des choses, même si le timing est surprenant. Gravement blessé au genou, le jeune Bilal Nadir a reçu une belle preuve de confiance de la part de l’OM, qui lui a proposé une prolongation de contrat qui serait proche d’être acceptée. Le milieu de terrain sera libre au mois de juin, et a longtemps été ignoré par le staff marseillais, avant d’être mis en lumière en ce mois de janvier jusqu’à sa blessure. Il reste à savoir si cette marque de confiance tardive va inciter l’international espoir du Maroc à s’engager sur le long terme avec l’OM, alors qu’il ne manquera pas de sollicitations cet été. Mais le fait qu’il soit sérieusement blessé et ne rejouera plus cette saison pourrait aussi l’inciter à la prudence, et revenir ainsi avec Marseille en vue du prochain exercice, en signant cette fameuse prolongation de contrat.