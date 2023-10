OM ‍: Mehdi Benatia arrive, ça bouge à Marseille

Dans : OM.

Par Corentin Facy

La piste Mehdi Benatia est bouillante à l’OM pour prendre la succession de Javier Ribalta au poste de directeur du football.

Ce mercredi, on apprenait dans les colonnes de La Provence que Mehdi Benatia était l’une des pistes creusées par Pablo Longoria pour le poste de directeur du football à l’Olympique de Marseille. Ce poste est vacant depuis le départ de Javier Ribalta, en retrait depuis la réunion houleuse entre la direction du club et les responsables des groupes de supporters et qui va prochainement annoncer sa démission. Afin de combler ce départ, Pablo Longoria est à la recherche d’un profil étranger maitrisant le Français et il pourrait avoir trouver le dirigeant idoine en la personne de Mehdi Benatia.

Benatia proche de l'OM pour compenser un départ ? https://t.co/MW1h8a1tdj — Foot01.com (@Foot01_com) October 11, 2023

Car selon les informations du site FC Marseille, il y a désormais de grandes chances que cette piste soit la bonne et que Mehdi Benatia soit officiellement nommé directeur du football au retour de la trêve internationale. Ancien défenseur de la Juventus Turin ou encore du Bayern Munich, l'international marocain a mis un terme à sa carrière de footballeur professionnel fin 2021. Depuis, il dirige une entreprise d’agents de joueurs et a notamment un certain Azzedine Ounahi dans son portefeuille.

Mehdi Benatia à l'OM, avec quel rôle ?

L’information mérite bien sûr d’être confirmée, mais à moins d’un gros revirement, Mehdi Benatia va donc devenir l’un des hommes forts du sportif à l’OM dans les jours à venir. Comme c’est souvent le cas, on peut dire que Pablo Longoria n’aura pas trainé sur ce dossier. Après avoir remplacé Marcelino par Gennaro Gattuso en seulement quelques jours, il lui aura fallu moins de trois semaines pour trouver son nouveau directeur du football en la personne de Mehdi Benatia afin de succéder à Javier Ribalta. Il sera maintenant intéressant de savoir quel sera le champ de compétences de l’ancien capitaine du Maroc, car on le sait, Pablo Longoria est le boss absolu du mercato à l’OM, qui compte également dans ses rangs un directeur sportif en la personne de David Friio. Lequel n’a d’ailleurs jamais songé à démissionner malgré la crise qui a frappé Marseille il y a quasiment un mois, au contraire de Marcelino et de Javier Ribalta.