OM ‍: McCourt s'agace, Longoria va devoir s’expliquer

Par Hadrien Rivayrand

Cette fin de mercato estival promet d'être mouvementée à l'OM. Un départ de Mattéo Guendouzi est même espéré par la direction phocéenne.

L'OM ne connait pas le début de saison souhaité... Les hommes de Marcelino ont été éliminés de la Ligue des champions et peinent également à faire la différence en Ligue 1. La fin du marché des transferts pourrait encore un peu plus mettre le feu au sein du club phocéen. Si des arrivées sont espérées, des ventes sont encore attendues. Parmi les joueurs susceptibles de quitter le navire, on peut citer Mattéo Guendouzi. Le vice-champion du monde, malheureux lors de la rencontre face au Pana il y a quelques jours, ne semble plus le bienvenu au sein de l'effectif marseillais. La Lazio est intéressée par son profil et a même dégainé une offre.

Guendouzi, la tension est palpable à l'OM

Mattéo Guendouzi est sur le départ de l'OM depuis quelques semaines maintenant. Mais son transfert n'a jamais semblé aussi proche. La Lazio est au taquet et vient d'envoyer une offre de 18 millions d'euros selon la presse italienne. Reste à savoir cependant si cette offre sera acceptée par l'OM. Car Frank McCourt espérait récolter près de 30 millions d'euros pour l'ancien milieu de terrain d'Arsenal et pas une offre aussi légère. Si Longoria décidait d'accepter ou d'envoyer un signal négatif envers son propriétaire, pas sûr que cela détende la situation déjà lourde à Marseille en ce début de saison. En fin de contrat en juin 2025, Guendouzi est au coeur de l'actualité ces derniers jours à Marseille. Le vice-champion du monde n'est pas contre un départ pour relever un nouveau défi, lui qui n'entre pas vraiment dans les plans de Marcelino. Une décision sur son cas est imminente.