OM ‍: McCourt offre 50ME pour ouvrir le mercato

Par Claude Dautel

Deux semaines après avoir passé 24 heures à Marseille, Frank McCourt a confirmé qu'il n'abandonnait pas l'OM. Le propriétaire américain a décidé de signer un nouveau gros chèque pour passer la DNCG.

L'OM finit une saison très pénible, puisque Pau Lopez et ses coéquipiers n'ont pas réussi à obtenir une qualification européenne, ce qui forcément aura un gros impact financier, mais aussi dans l'attrait du club auprès de certains joueurs. Avant même de penser à se renforcer, Pablo Longoria sait que le passage la semaine prochaine de son club devant la DNCG va permettre de baliser les investissements possibles sur le marché des transferts. D'autant plus que si l'Olympique de Marseille a touché 90 millions d'euros du fameux deal entre la LFP et CVC, personne ne connaît à ce jour le montant des droits TV pour la saison prochaine. C'est dans ce contexte que Frank McCourt a une nouvelle fois sorti son chéquier. L'homme d'affaires américain, qui a déjà dépensé 500 millions d'euros depuis qu'il a racheté l'OM en 2016, a remis de l'argent dans les caisses. On connaît même le montant.

McCourt n'abandonne pas l'OM

Via les réseaux sociaux, et réagissant au futur passage de l'Olympique de Marseille devant le gendarme financier du football français, Mathieu Grégoire, qui suit au quotidien l'actualité de l'OM pour L'Equipe, a révélé que le milliardaire de Boston avait viré 50 millions d'euros dans les caisses de son club. « Une fourchette du montant de ce qu’apporte McCourt ? Au moins 50 millions d’euros. Gros gros effort de sa part encore. Pour être précis, l’actionnaire va mettre beaucoup d’argent pour soutenir le club et combler le déficit. Et après ça, SEULEMENT, tu seras dans les mêmes eaux que l’an dernier - en 2022/23, tu avais perdu moins d’argent (CVC, C1), et l’actionnaire ´n’avait rien mis. Grosse différence », précise notre confrère basé à Marseille. De son côté, La Provence confirme que le mercato de l'OM ne sera pas bloqué par la DNCG...mais retardé par l'autre sujet qui terrorise tout le monde.

Ce sujet, c'est bien évidemment celui des droits de diffusion de la Ligue 1 la saison prochaine. Et c'est clair, tant que la LFP n'aura pas annoncé l'heureux élu, alors Pablo Longoria restera d'une prudence absolue sur le marché des transferts. « Dans ce contexte, tandis qu’une issue est attendue au plus tard le 30 juin, l’on juge, en Provence, "inconsciente" l’idée d’avancer concrètement ses pions sur le mercato. Une grande partie de la marge de manœuvre de l’OM, cet été, dépendra de sa part de droits TV, qui représentent environ un tiers de son budget », précise le média marseillais. Les 50 millions d'euros injectés par Frank McCourt ne serviront en effet à pas grand-chose si derrière la Ligue ne trouver pas les centaines de millions d'euros attendus par toute la Ligue 1.