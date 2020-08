OM : McCourt ne vendra pas, « le reste c'est du blabla »

Dans : OM.

Certains supporters de l'Olympique de Marseille veulent encore croire à une vente du club par Frank McCourt. Même si les signaux vont tous dans le même sens.

Le clan Mohamed Ajroudi a lancé une dernière opération kamikaze pour tenter de faire changer d’avis Frank McCourt, l’homme d’affaires franco-tunisien lançant un ultimatum de dix jours au milliardaire américain afin qu’il réponde à une offre de rachat de l’Olympique de Marseille. Malgré ce baroud d’honneur, les chances de voir Mohamed Ajroudi obtenir gain de cause et Mourad Boudjellal s’installer aux commandes de l’OM semblent désormais très faibles. Mais, l’annonce par le fonds d’investissement public saoudien de son renoncement au rachat de Newcastle a remis de l’huile sur le feu, la venue à Marseille du Prince Mohammed ben Salmane étant le fantasme ultime depuis des mois.

Interrogé par des fans de l’Olympique de Marseille sur la possibilité d’une vente rapide de l’OM au multimilliardaire saoudien, Thibaud Vézirian répète ce qu’il dit depuis plusieurs semaines, à savoir que si Frank McCourt a effectivement envisagé la vente de l’OM, ce n’est plus du tout le cas et ceux qui rêvent de voir le propriétaire de Marseille partir vont probablement déchanter. « J'ai déjà dit ce qu'il en était début juillet, et ça s'est confirmé, McCourt a revu ses plans, le reste c'est du blabla. Mais on en reparlera quand tout sera définitivement enterré », a lancé le journaliste, histoire de bien se faire comprendre. Cette histoire de vente de l'Olympique de Marseille aura au moins eu le mérite de laisser André Villas-Boas et ses joueurs se préparer sereinement à la reprise de la prochaine saison.